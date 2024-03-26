В Україні фіксують випадки припинення пенсійних виплат громадянам після виїзду за кордон. Існує ціла низка підстав, якими вони можуть припинити надання коштів. Зокрема у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Благодійний фонд "Право на захист" повідомляє про низку умов, за якими може бути призупинено виплату пенсій в Україні, відповідно до чинного законодавства "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Припинення виплат можливе у таких випадках:

Виявлення фальсифікацій у документах, на підставі яких було призначено пенсію;

Смерть особи, яка отримувала пенсію;

відсутність забору пенсії протягом шести місяців через поштове відділення;

Інші обставини, визначені законодавством, наприклад, завершення періоду навчання дітей, які отримували пенсію після смерті годувальника;

Втрата статусу особи з інвалідністю;

Працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років.

У разі відновлення права на пенсію після усунення обставин, що спричинили її припинення, процес відновлення триває до десяти днів. Якщо причина припинення виплат незрозуміла для пенсіонера, рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з письмовим запитом для з'ясування деталей. Це дозволить отримати офіційну відповідь, яку можна оскаржити, зокрема, у судовому порядку. Звернутися до цього запиту можна через веб-портал ПФУ, використовуючи особистий кабінет.

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