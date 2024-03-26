В Украине фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после выезда за границу. Существует целый ряд оснований, по которым они могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Благотворительный фонд "Право на защиту" сообщает о ряде условий, по которым может быть приостановлена ​​выплата пенсий в Украине, в соответствии с действующим законодательством "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Прекращение выплат возможно в следующих случаях:

Выявление фальсификаций в документах, на основании которых была назначена пенсия;

Смерть лица, получавшего пенсию;

отсутствие забора пенсии в течение шести месяцев через почтовое отделение;

Другие обстоятельства, определенные законодательством, например, завершение периода обучения детей, получавших пенсию после смерти кормильца;

Утрата статуса лица с инвалидностью;

Трудоустройство на должность, которое дает право на пенсию за выслугу лет.

В случае восстановления права на пенсию после устранения обстоятельств, повлекших ее прекращение, процесс восстановления занимает до десяти дней. Если причина прекращения выплат непонятна пенсионеру, рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с письменным запросом для выяснения деталей. Это позволит получить официальный ответ, который можно обжаловать, в частности, в судебном порядке. Обратиться с таким запросом можно через веб-портал ПФУ, используя личный кабинет.

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

Также Politeka сообщала, десятки тысяч украинцев получают пенсию в 1,2 тыс. гривен.