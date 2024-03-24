В українських супермаркетах навесні змінилися ціни на курятину та яйця – вони змінюватимуться і надалі.

З початку 2024 року найбільше подорожчали овочі "борщового набору". Водночас найбільшими темпами дешевшали яйця. Змінювалась ціна й на куряче м'ясо. Що зараз відбувається з ціною на яйця та куряче м'ясо стало відомо завдяки даними на сайті Мінфін.

В українських супермаркетах навесні змінилися ціни на курятину та яйця – вони стали на 10-12 гривень дешевшими порівняно з лютим.

Наприклад, у березні кілограм курячих стегон коштує 92,45 грн, що на 10 гривень дешевше, ніж у лютому. Ціна на гомілки склала 67,45 грн (порівняно з 78,85 грн у лютому), а на тушку - 74,90 грн (порівняно з 84,96 грн у лютому). Ціна на куряче філе також знизилася з 161,22 грн до 153,93 грн.

Ціни на яйця також зменшилися: десяток яєць "Квочка" в березні коштує 55,20 грн (у лютому - 58,01 грн), а "Ясенсвіт" - 58,95 грн (порівняно з 61,57 грн у лютому). У деяких супермаркетах, таких як "Новус" та "Варус", можна знайти ще більш вигідні пропозиції - десяток яєць продається відповідно за 53,93 грн та 49,70 грн.

Аналітик УКАБ передбачає, що найближчим часом можна очікувати подальшого зниження цін на молочну продукцію та яйця. Наприкінці весни очікується також зменшення цін на молочні продукти, яке, хоча не буде значним, але все ж буде помітним як для постачальників, так і для споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.