В украинских супермаркетах весной изменились цены на курятину и яйца – они будут меняться и дальше.

С начала 2024 года больше всего подорожали овощи "борщового набора". В то же время, наибольшими темпами дешевели яйца. Менялась цена и на куриное мясо. Что сейчас происходит с ценой на яйца и куриное мясо стало известно благодаря данным на сайте Минфина .

В украинских супермаркетах весной изменились цены на курятину и яйца – они стали на 10-12 гривен дешевле по сравнению с февралем.

К примеру, в марте килограмм куриных бедер стоит 92,45 грн, что на 10 гривен дешевле, чем в феврале. Цена на голени составила 67,45 грн (по сравнению с 78,85 грн в феврале), а на тушку – 74,90 грн (по сравнению с 84,96 грн в феврале). Цена на куриное филе также снизилась со 161,22 грн до 153,93 грн.

Цены на яйца также уменьшились: десяток яиц "Наседка" в марте стоит 55,20 грн (в феврале - 58,01 грн), а "Ясенсвит" - 58,95 грн (по сравнению с 61,57 грн в феврале). В некоторых супермаркетах, таких как "Новус" и "Варус", можно найти еще более выгодные предложения – десяток яиц продается соответственно за 53,93 грн и 49,70 грн.

Аналитик УКАБ предполагает, что в ближайшее время можно ожидать дальнейшего снижения цен на молочную продукцию и яйца. В конце весны ожидается также уменьшение цен на молочные продукты, которое, хотя не будет значительным, но все же будет заметно как для поставщиков, так и для потребителей.

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