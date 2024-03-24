На українців чекає суттеве подорожчання продуктів. Справа у Великодньому тижні. Вже традиційно в цей період зростають ціни на низку важливих продуктів. Експерти назвали продукти, які будуть дорожчати в ціні.

Початок великого посту традиційно супроводжується значним підвищенням цін на популярні продукти. Збільшується попит на рибу та морепродукти, що призводить до їхнього значного зростання вартості.

Керівник відділу маркетингу однієї з мереж магазинів розповіла, що вона не передбачає драматичного підвищення цін або дефіциту. Очікується, що ціни зростуть на 5-15%, а після закінчення посту вони повернуться до попереднього рівня. Якщо попит залишатиметься стабільним, ціни можуть стабілізуватися раніше.

Також навесні значно зростає вартість овочів та фруктів. Морква, картопля, яблука, червоний буряк та інші продукти стрімко дорожчають. Проте це не пов'язано з постом, а з сезонністю. Запаси цих овочів та фруктів в сховищах швидко зменшуються, що призводить до зростання їхньої вартості. Ця ситуація буде тривати до нового врожаю, що є типовим для України.

За кілька тижнів деякі овочі почнуть дешевшати. У продажі з'являться недорогі редиска, огірки, помідори та свіжа зелень. Хоча вони можуть не бути такими смачними та ароматними, як влітку, але додадуть різноманіття в щоденний раціон.

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