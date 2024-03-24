Украинцев ждет существенное подорожание продуктов. Дело в Пасхальной неделе. Уже традиционно в этот период растут цены на ряд важных продуктов. Эксперты назвали продукты, которые будут дорожать в цене.

Начало большого поста традиционно сопровождается значительным повышением цен на популярные продукты. Растет спрос на рыбу и морепродукты, что приводит к их значительному росту стоимости.

Руководитель отдела маркетинга одной из сетей магазинов рассказала, что она не предполагает драматического повышения цен или дефицита. Ожидается, что цены вырастут на 5-15%, а по окончании поста они вернутся к предыдущему уровню. Если спрос остается стабильным, цены могут стабилизироваться раньше.

Также весной значительно увеличивается стоимость овощей и фруктов. Морковь, картофель, яблоки, красная свекла и другие продукты стремительно дорожают. Однако это не связано с постом, а сезонностью. Запасы этих овощей и фруктов в хранилищах быстро уменьшаются, что приводит к увеличению их стоимости. Эта ситуация будет продолжаться до нового урожая, типичного для Украины.

Через несколько недель некоторые овощи начнут дешеветь. В продаже появятся недорогие редис, огурцы, помидоры и свежая зелень. Хотя они могут не быть такими вкусными и ароматными как летом, но добавят разнообразие в ежедневный рацион.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.