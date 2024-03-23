Уряд розширив термін ідентифікації до 31 березня 2024 року за допомогою двох ухвал - це дало пенсіонерам більше часу на процедуру.

Пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами, повинні пройти ідентифікацію до кінця березня.

Ті, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, повинні пройти ідентифікацію до 31 березня цього року, інакше їм загрожує втрата пенсійних виплат. Про це попередили у ПФУ.

Уряд розширив термін ідентифікації до 31 березня 2024 року за допомогою двох постанов. Це дало пенсіонерам більше часу на процедуру.

Для відеоідентифікації особа має пред'явити паспорт, ідентифікаційний код, документи, що засвідчують місце перебування (у разі внутрішнього переміщення) та документ про право на представництво (за необхідності).

Для проходження ідентифікації можливо залучити родичів або інших осіб для асистування, при необхідності. Для цього потрібно в заяві зазначити інформацію про необхідність присутності персонального асистента.

Пенсійний фонд України пояснив, що ідентифікацію можна пройти кількома способами:

Особистий візит до відділення АТ "Ощадбанк" або сервісного центру ПФУ з документом, що посвідчує особу. Використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Відеоконференцзв'язок у територіальному органі ПФУ. Отримання документа в закордонній дипломатичній установі України, що підтверджує життєздатність.

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