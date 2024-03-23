Правительство расширило срок идентификации до 31 марта 2024 года с помощью двух постановлений - это дало пенсионерам больше времени на процедуру.

Пенсионеры, являющиеся внутренне перемещенными лицами, должны пройти идентификацию до конца марта.

Получившие статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года должны пройти идентификацию до 31 марта этого года, иначе им грозит потеря пенсионных выплат. Об этом предупредили в ПФУ.

Правительство расширило срок идентификации до 31 марта 2024 года с помощью двух постановлений. Это дало пенсионерам больше времени на процедуру.

Для видеоидентификации лицо должно предъявить паспорт, идентификационный код, документы, удостоверяющие местонахождение (при внутреннем перемещении) и документ о праве на представительство (при необходимости).

Для прохождения идентификации возможно привлечь родственников или других лиц по ассистированию, при необходимости. Для этого нужно в заявлении указать информацию о необходимости присутствия персонального ассистента.

Пенсионный фонд Украины пояснил, что идентификацию можно пройти несколькими способами:

Личный визит в отделение АО "Ощадбанк" или сервисный центр ПФУ с документом, удостоверяющим личность. Использование удаленной квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись" через личный кабинет на вебпортале ПФУ. Видеоконференцсвязь в территориальном органе ПФУ. Получение документа в зарубежном дипломатическом учреждении Украины, подтверждающего жизнеспособность.

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