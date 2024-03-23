Розмір грошової допомоги становить 3600 гривень на місяць для кожної особи протягом трьох місяців.

Різноманітна грошова допомога виплачується українцям різними благодійними організаціями. Стало відомо про грошову допомогу, яка виплачується в Києві та Київській області. Про грошову допомогу повідомили у спільноті "Грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у місті Київ та Київській області".

Розмір грошової допомоги становить 3 600 гривень на місяць для кожної особи протягом трьох місяців. Отже, на кожного члена родини припадає 10 800 гривень грошової допомоги. Щоб отримати грошову допомогу, необхідно заповнити лише одну анкету на всю сім'ю.

Заявку на отримання грошової допомоги можуть подати сім'ї, які:

Раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій. Мають дохід менше ніж 5,4 тисячі гривень на кожного члена сім'ї. Належать до певних категорій та мають принаймні один критерій уразливості.

Форма для подачі заявок грошову допомогу буде доступна з 5 квітня, і заповнити її можна буде за відповідним посиланням.

Варто зазначити, що населення, що проживає у Бердянському районі, може отримати грошову допомогу на покриття витрат, за умови надання усіх підтверджуючих документів та необхідних реєстрації.

Ця грошова допомога спрямована на компенсацію різноманітних витрат, включаючи виплати за 5 видів послуг:

оформлення юридичної документації;

відновлення втрачених документів;

встановлення спадщини та права на власність;

транспортні витрати в медичні установи або до місця надання юридичних послуг;

державні збори або мита під час оформлення юридичних документів.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.