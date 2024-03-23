Размер денежной помощи составляет 3600 гривен в месяц для каждого лица в течение трех месяцев.

Разнообразная денежная помощь выплачивается украинцам разными благотворительными организациями. Стало известно о денежной помощи, выплачиваемой в Киеве и Киевской области. О денежной помощи сообщили в сообществе "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в Киеве и Киевской области".

Размер денежной помощи составляет 3600 гривен в месяц для каждого лица в течение трех месяцев. Следовательно, на каждого члена семьи приходится 10800 гривен денежной помощи. Чтобы получить денежную помощь, необходимо заполнить только одну анкету на всю семью.

Заявку на получение денежной помощи могут подать семьи, которые:

Раньше не получали пособия от международных организаций. Имеют доход менее 5,4 тысяч гривен на каждого члена семьи. Относятся к определенным категориям и имеют, по крайней мере, один критерий уязвимости.

Форма для подачи заявок денежная помощь будет доступна с 5 апреля, и заполнить ее можно будет по соответствующей ссылке.

Стоит отметить, что проживающее в Бердянском районе население может получить денежную помощь на покрытие расходов, при условии предоставления всех подтверждающих документов и необходимых регистрации.

Эта денежная помощь направлена ​​на компенсацию различных расходов, включая выплаты по 5 видам услуг:

оформление юридической документации;

восстановление утраченных документов;

установление наследия и права на собственность;

транспортные расходы в медицинские учреждения или к месту предоставления юридических услуг;

государственное собрание или пошлины при оформлении юридических документов.

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