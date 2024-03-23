На цьому тижні в Україні спостерігалося підвищення цін на огірки, що аналітики пов'язують в першу чергу із погіршенням погодних умов. Це негативно відобразилося на обсягах виробництва огірків вітчизняними теплицями.

Станом на 22 березня вартість огірків від українських виробників становить від 105 до 140 гривень за кілограм ($2,70-3,61 за кг), в залежності від сорту та розміру партії. Це на 15% вище, порівняно з цінами наприкінці попереднього тижня.

Зростання цін обумовлене зменшенням пропозиції на ринку через несприятливі погодні умови, що спричинило посилення попиту та, відповідно, збільшення оптових цін на продукцію.

На тлі цього загалом спостерігається стабілізація цін на тепличні огірки, які наблизилися до рівня цін минулого року, згідно з повідомленням аналітиків.

Додатково, за інформацією від Держстату, в лютому було відзначено зниження темпів зростання споживчих цін до 4,3%. Водночас деякі продукти харчування стали доступнішими для споживачів. Зокрема, ціна на гречку знизилася на 3,1%, склавши в середньому 28 гривень за кілограм. Вартість курячих яєць зменшилася на 2,8%, становлячи 49,6 гривні за десяток, а свинина подешевшала на 2,7%, до середньої ціни 179,8 гривень за кілограм.

Джерело: EastFruit.

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