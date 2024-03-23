На этой неделе в Украине наблюдалось повышение цен на огурцы, связываемые аналитиками в первую очередь с ухудшением погодных условий. Это отрицательно отразилось на объемах производства огурцов отечественными теплицами.

По состоянию на 22 марта, стоимость огурцов от украинских производителей составляет от 105 до 140 гривен за килограмм ($2,70-3,61 за кг), в зависимости от сорта и размера партии. Это на 15% выше по сравнению с ценами в конце предыдущей недели.

Рост цен обусловлен уменьшением предложения на рынке из-за неблагоприятных погодных условий, что повлекло за собой усиление спроса и, соответственно, увеличение оптовых цен на продукцию.

На фоне этого наблюдается стабилизация цен на тепличные огурцы, которые приблизились к уровню цен в прошлом году, согласно сообщению аналитиков.

Дополнительно, по информации Госстата, в феврале было отмечено снижение темпов роста потребительских цен до 4,3%. В то же время некоторые продукты питания стали доступнее потребителям. В частности, цена на гречку снизилась на 3,1%, составив в среднем 28 гривен за килограмм. Стоимость куриных яиц уменьшилась на 2,8%, составив 49,6 гривны за десяток, а свинина подешевела на 2,7%, до средней цены 179,8 гривен за килограмм.

Источник: EastFruit.

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