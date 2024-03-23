На этой неделе в Украине наблюдалось повышение цен на огурцы, связываемые аналитиками в первую очередь с ухудшением погодных условий. Это отрицательно отразилось на объемах производства огурцов отечественными теплицами.

огурцы

По состоянию на 22 марта, стоимость огурцов от украинских производителей составляет от 105 до 140 гривен за килограмм ($2,70-3,61 за кг), в зависимости от сорта и размера партии. Это на 15% выше по сравнению с ценами в конце предыдущей недели.

Рост цен обусловлен уменьшением предложения на рынке из-за неблагоприятных погодных условий, что повлекло за собой усиление спроса и, соответственно, увеличение оптовых цен на продукцию.

На фоне этого наблюдается стабилизация цен на тепличные огурцы, которые приблизились к уровню цен в прошлом году, согласно сообщению аналитиков.

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Дополнительно, по информации Госстата, в феврале было отмечено снижение темпов роста потребительских цен до 4,3%. В то же время некоторые продукты питания стали доступнее потребителям. В частности, цена на гречку снизилась на 3,1%, составив в среднем 28 гривен за килограмм. Стоимость куриных яиц уменьшилась на 2,8%, составив 49,6 гривны за десяток, а свинина подешевела на 2,7%, до средней цены 179,8 гривен за килограмм.

Источник: EastFruit.

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