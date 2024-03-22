Зафіксовано влучання по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

З’явилася термінова заява Укргідроенерго, пише Politeka.net.

«Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі і енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі», - йдеться у повідомленні «Укргідроенерго».

Підкреслюється, що россійські загарбники не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.

Наразі триває пожежа на станції, на місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

«Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована», - запевняють «Укргідроенерго».

ДніпроГЕС.

ДніпроГЕС — одна з найбільших та найстаріших гідроелектростанцій на півдні України, яка складається з різноманітних споруд: ГЕС-1, ГЕС-2, греблі, судноплавні споруди та розподільний пристрій.

ДніпроГЕС.

Гребля включає складний гідротехнічний та будівельний комплекс з мостом та естакадою над шлюзами, що з'єднує лівобережну та правобережну частини міста.

Довжина водозливної греблі становить 766 метрів, радіус дугоподібної греблі - 690 метрів, а найбільша висота водозливу - 41,6 метра.

Нагадаємо, Україна пережила аймасштабнішу атака на українську енергетику за останній час.

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