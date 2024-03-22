Появилось срочное заявление Укргидроэнерго, пишет Politeka.net.

«Сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье», – говорится в сообщении «Укргидроэнерго».

Подчеркивается, что российские захватчики не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине.

В настоящее время идет пожар на станции, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики.

«Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», - уверяют «Укргидроэнерго».

ДнепроГЭС

ДнепроГЭС — одна из самых больших и старейших гидроэлектростанций на юге Украины, состоящая из различных сооружений: ГЭС-1, ГЭС-2, плотины, судоходные сооружения и распределительное устройство.

ДнепроГЭС

Плотина включает в себя сложный гидротехнический и строительный комплекс с мостом и эстакадой над шлюзами, соединяющий левобережную и правобережную части города.

Длина водосливной плотины составляет 766 метров, радиус дугообразной плотины – 690 метров, а наибольшая высота водослива – 41,6 метра.

Напомним, Украина пережила самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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