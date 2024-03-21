Хоча немає єдиного документа, що регулює умови виплати оздоровчої грошової допомоги, для різних категорій працівників передбачені відповідні норми в законодавстві.

Різна грошова допомога надається українцям. Існує також оздоровча грошова допомога. Оздоровчі виплати, що надаються працівникам українських бюджетних установ. Згідно з законом України Про державну службу, така грошова допомога є щорічною одноразовою виплатою, яка призначена для працівників.

"Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати", — йдеться у законі.

Хоча немає єдиного документа, що регулює умови виплати оздоровчої грошової допомоги, для різних категорій працівників передбачені відповідні норми в законодавстві.

Отримати грошову допомогу на оздоровлення можуть:

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

педагогічні та науково-педагогічні працівники;

працівники бюджетних закладів освіти (не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників);

медичні та фармацевтичні працівники;

бібліотекарі;

працівники будинків культури та музеїв.

Кожна категорія працівників має свої умови та розміри виплати оздоровчої грошової допомоги. Більшість отримують її у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Штраф може бути пропорційним відпрацьованому часу, якщо працівник відпрацював неповний робочий час.

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