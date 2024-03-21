Різна грошова допомога надається українцям. Існує також оздоровча грошова допомога. Оздоровчі виплати, що надаються працівникам українських бюджетних установ. Згідно з законом України Про державну службу, така грошова допомога є щорічною одноразовою виплатою, яка призначена для працівників.
"Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати", — йдеться у законі.
Хоча немає єдиного документа, що регулює умови виплати оздоровчої грошової допомоги, для різних категорій працівників передбачені відповідні норми в законодавстві.
Отримати грошову допомогу на оздоровлення можуть:
- державні службовці;
- посадові особи місцевого самоврядування;
- педагогічні та науково-педагогічні працівники;
- працівники бюджетних закладів освіти (не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників);
- медичні та фармацевтичні працівники;
- бібліотекарі;
- працівники будинків культури та музеїв.
Кожна категорія працівників має свої умови та розміри виплати оздоровчої грошової допомоги. Більшість отримують її у розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Штраф може бути пропорційним відпрацьованому часу, якщо працівник відпрацював неповний робочий час.
Останні новини України:
Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.
Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.
Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.