Хотя нет единого документа, регулирующего условия выплаты оздоровительной денежной помощи, для разных категорий работников предусмотрены соответствующие нормы в законодательстве.

Разная денежная помощь предоставляется украинцам. Есть также оздоровительная денежная помощь. Оздоровительные выплаты, предоставляемые работникам украинских бюджетных учреждений. Согласно закону Украины О государственной службе, такая денежная помощь является ежегодной единовременной выплатой, предназначенной для работников.

"Государственным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более продолжительный отпуск, с выплатой денежной помощи в размере среднемесячной заработной платы", — говорится в законе.

Хотя нет единого документа, регулирующего условия выплаты оздоровительной денежной помощи, для разных категорий работников предусмотрены соответствующие нормы в законодательстве.

Получить денежную помощь на оздоровление могут:

государственные служащие;

должностные лица местного самоуправления;

педагогические и научно педагогические работники;

работники бюджетных учебных заведений (не принадлежат к педагогическим и научно-педагогическим работникам);

медицинские и фармацевтические работники;

библиотекари;

работники домов и музеев.

Каждая категория работников имеет свои условия и размеры выплаты оздоровительную денежную помощь. Большинство получают ее в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Штраф может быть пропорционален отработанному времени, если работник отработал неполное рабочее время.

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