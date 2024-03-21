Для отримання допомоги заявники можуть подати заяву особисто чи через свого законного представника, а також надіслати необхідні документи поштою.

Особи, які не мають права на отримання пенсії, а також інваліди, можуть претендувати на державну соціальну підтримку. Рішення про надання такої допомоги приймають органи, що надають адміністративні послуги. Про це повідомили в додатку "Дія".

Мають право на отримання державної соціальної допомоги особи, які не можуть отримувати пенсійні виплати або соціальні допомоги через інвалідність. До цієї категорії входять особи, які відповідають наступним критеріям:

Мають вік 65 років або старше, якщо вони не мають права на пенсію за чинним законодавством, або отримали інвалідність згідно з процедурами;

Не отримують пенсійні або соціальні виплати, передбачені для компенсації втрат від виробничих травм згідно зі страхувальним законодавством, а також допомогу за законом про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, за винятком осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які мають право на допомогу в разі смерті годувальника;

Належать до категорії малозабезпечених осіб, за винятком осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника;

Особи з інвалідністю I групи, які не отримують пенсії;

Діти померлого годувальника, включаючи тих, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника, який не мав необхідного страхового стажу для отримання пенсії за інвалідністю III групи на момент смерті.

Для отримання допомоги заявники можуть подати заяву особисто або через свого законного представника, а також надіслати необхідні документи поштою.

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