Для получения помощи заявители могут подать заявление лично или через своего законного представителя, а также направить необходимые документы по почте.

Лица, не имеющие права на получение пенсии, а также инвалиды, могут претендовать на государственную социальную поддержку. Решения о предоставлении такой помощи принимают органы, оказывающие административные услуги. Об этом сообщили в приложении "Дія".

Имеют право на получение государственной социальной помощи лица, которые не могут получать пенсионные выплаты или социальные пособия по инвалидности. В эту категорию входят лица, отвечающие следующим критериям:

Имеют возраст 65 лет или старше, если они не имеют права на пенсию по действующему законодательству или получили инвалидность согласно процедурам;

Не получают пенсионные или социальные выплаты, предусмотренные для компенсации потерь от производственных травм согласно страховочному законодательству, а также пособие по закону о государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям с инвалидностью, за исключением лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, имеющих право на помощь при смерти кормильца;

Относятся к категории малообеспеченных лиц, за исключением лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца;

Лица с инвалидностью I группы, не получающие пенсии;

Дети умершего кормильца, включая родившихся в течение 10 месяцев после смерти кормильца, не имевшего необходимого страхового стажа для получения пенсии по инвалидности III группы на момент смерти.

Для получения помощи заявители могут подать заявление лично или через своего законного представителя, а также направить необходимые документы по почте.

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