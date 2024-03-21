Виплати в березні після індексації пенсій зросли не тільки у пенсіонерів. Щорічно, починаючи з 1 березня, уряд здійснює перегляд пенсій, а також коригування сум щомісячних страхових виплат для осіб, які отримали інвалідність або зазнали тяжких захворювань через свою професійну діяльність. Про це повідомляється у ПФУ.

Цей процес також включає страхові виплати у разі смерті особи через нещасний випадок на робочому місці, причому виплати нараховуються відповідно до чинного законодавства України тим, хто має на них законне право.

Для визначення нових сум виплат беруться до уваги такі ключові параметри:

інфляція та підвищення цін на товари повсякденного споживання;

середній розмір заробітної плати по країні.

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду України (ПФУ), коефіцієнт актуальної індексації встановлено на рівні 1,0796. Водночас, у процесі перерахунку враховується і мінімальний розмір заробітної плати, який наразі становить 7 100 гривень.

️Перерахунок здійснюється в межах ліміту максимальної щомісячної страхової виплати, що дорівнює чотирьом мінімальним зарплатам (7 100 гривень × 4 = 28 400 гривень), як повідомили у ПФУ.

Отже, мінімальне збільшення виплат складе 100 гривень, тоді як максимальне може досягти 1 500 гривень.

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