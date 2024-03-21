Выплаты в марте после индексации пенсий выросли не только у пенсионеров. Ежегодно, начиная с 1 марта, правительство осуществляет пересмотр пенсий, а также корректировку сумм ежемесячных страховых выплат для лиц, получивших инвалидность или подвергшихся тяжелым заболеваниям из-за своей профессиональной деятельности. Об этом сообщается в ПФУ .

Этот процесс также включает страховые выплаты в случае смерти лица из-за несчастного случая на рабочем месте, причем выплаты начисляются в соответствии с действующим законодательством Украины тем, кто имеет на них законное право.

Для определения новых сумм выплат учитываются следующие ключевые параметры:

инфляция и повышение цен на товары повседневного потребления;

средний размер заработной платы в стране.

Согласно информации от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), коэффициент актуальной индексации установлен на уровне 1,0796. В то же время, в процессе перерасчета учитывается и минимальный размер заработной платы, который составляет 7 100 гривен.

️Пересчет осуществляется в пределах лимита максимальной ежемесячной страховой выплаты, равный четырем минимальным зарплатам (7 100 гривен × 4 = 28 400 гривен), как сообщили в ПФУ.

Следовательно, минимальное увеличение выплат составит 100 гривен, тогда как максимальное может достигнуть 1500 гривен.

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