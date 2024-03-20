Формування цін на продукти в Україні залежить від різних факторів - вже зараз можна побачити, як змінились цінники.

Ціни на продуктовий кошик зростають в українських магазинах. На базарах спостерігається така ж сама ситуація. Українцям показали, як змінилися ціни на овочі "борщового набору" у березні. Дані були оприлюднені на профільному сайті Мінфіну. За даними ціни значно змінились у порівнянні з попереднім місяцем.

Ціна на картоплю зазнала невеликого зниження, становлячи тепер 25,65 грн/кг. Рожева картопля тепер коштує 31,30 грн/кг, що на 2,29 грн дорожче за попередній місяць.

Ціна на молоду капусту зросла з 68,35 грн/кг до 72,90 грн/кг, в той час як білокачанна капуста стала трохи дешевшою, знизившись до 14,56 грн/кг.

Цибулю тепер можна придбати за 16,94 грн/кг, що на 1 копійку менше, ніж минулого місяця. Проте синя цибуля значно подорожчала, зі 48,10 грн/кг до 74,90 грн/кг.

Морква також стала дешевшою, зменшившись у ціні з 13,92 грн/кг до 11,83 грн/кг. Тим часом буряк тепер коштує 18,27 грн/кг, що є невеликим зниженням порівняно з лютим

Зазначимо, що формування цін на продукти в Україні залежить від різних факторів. Зокрема від інфляції, закордонного фінансування, ситуації на фронті, мобілізації, погодних умов, урожаю та інших факторів.

Якщо говорити про борщовий набір, на початку 2024 року підвищення буде невеликим – на рівні 2-3% на місяць.

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