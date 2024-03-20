Формирование цен на продукты в Украине зависит от разных факторов – уже сейчас можно увидеть, как изменились ценники.

Цены на продуктовую корзину растут в магазинах. На базарах наблюдается такая же ситуация. Украинцам показали, как изменились цены на овощи "борщового набора" в марте. Данные были опубликованы на профильном сайте Минфина. По данным цены значительно изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Цена на картофель испытала небольшое снижение, составляя теперь 25,65 грн/кг. Розовый картофель теперь стоит 31,30 грн/кг, что на 2,29 грн дороже предыдущего месяца.

Цена на молодую капусту выросла с 68,35 грн/кг до 72,90 грн/кг, в то время как белокочанная капуста стала немного дешевле, снизившись до 14,56 грн/кг.

Лук теперь можно приобрести за 16,94 грн/кг, что на 1 копейку меньше, чем в прошлом месяце. Однако синий лук значительно подорожал с 48,10 грн/кг до 74,90 грн/кг.

Морковь также стала дешевле, снизившись в цене с 13,92 грн/кг до 11,83 грн/кг. Тем временем свекла теперь стоит 18,27 грн/кг, что является небольшим понижением по сравнению с февралем

Отметим, что формирование цен на продукты в Украине зависит от разных факторов. В частности, от инфляции, зарубежного финансирования, ситуации на фронте, мобилизации, погодных условий, урожая и других факторов.

Если говорить о борщевом наборе, в начале 2024 года повышение будет небольшим – на уровне 2-3% в месяц.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.