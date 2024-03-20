За попередніми прогнозами, у 2050 році солідарна пенсія зміниться - вплине на це війна, економіка та демографічна ситуація.

Солідарна система нарахування пенсій діє в Україні. Стало відомо, якими будуть пенсії до 2050 році та які перспективи можуть чекати на майбітніх пенсіонерів.

За попередніми прогнозами, у 2050 році солідарна пенсія складатиме орієнтовно 20% від середньої заробітної плати на той час. Зважаючи на теперішні обставини, зокрема військові дії, фінансування пенсійних виплат може бути значно меншим.

Розмір очікуваної пенсії напряму залежить від демографічної ситуації. Наразі ми використовуємо попередні розрахунки, які базуються на статистичних даних до початку повномасштабного вторгнення. Точніші прогнози будуть можливі лише після проведення нового перепису населення. Але вже зараз видно, що ситуація з пенсією погаршиться.

Активні міграційні процеси, які тривають і зараз, сильно впливають на майбутню солідарну пенсію. Спрогнозувати як триватимуть тенденції далі неможливо, через активні військові дії.

До 2050 року солідарна пенсія, яку зможе забезпечити держава, складатиме приблизно 1 300 – 1 600 гривень в цінах 2021 року. Це навіть менше, ніж рівень пенсій у попередній довоєнний період. Наразі складно передбачити, якими будуть пенсії у майбутньому. Проте малоймовірно, що ми можемо розраховувати на покращення солідарних пенсій.

Прогнози ООН вказують на те, що до 2050 року населення України зменшиться на 28%, а кількість громадян старше 60 років збільшиться. Це значне збільшення пенсіонерів та зменшення працездатного населення негативно позначиться на розмірі пенсій.

Джерело: РБК України.

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