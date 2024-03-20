По предварительным прогнозам, в 2050 году солидарная пенсия изменится – повлияет на это война, экономика и демографическая ситуация.

Солидарная система начисления пенсий действует в Украине. Стало известно, какими будут пенсии к 2050 году и какие перспективы могут ожидать предстоящих пенсионеров.

По предварительным прогнозам, в 2050 году солидарная пенсия будет составлять ориентировочно 20% от средней заработной платы того времени. Учитывая нынешние обстоятельства, в частности военные действия, финансирование пенсионных выплат может быть значительно меньше.

Размер ожидаемой пенсии напрямую зависит от демографической ситуации. Сейчас мы используем предварительные расчеты, основанные на статистических данных до начала полномасштабного вторжения. Более точные прогнозы будут возможны только после проведения новой переписи населения. Но уже сейчас видно, что ситуация с пенсией ухудшится.

Активные миграционные процессы, которые продолжаются и сейчас, оказывают сильное влияние на будущую солидарную пенсию. Спрогнозировать как продолжаться тенденции дальше невозможно, из-за активных военных действий.

К 2050 году солидарная пенсия, которую сможет обеспечить государство, составит примерно 1 300 – 1 600 гривен в ценах 2021 года. Это даже меньше уровня пенсий в предыдущий довоенный период. Пока сложно предсказать, какими будут пенсии в будущем. Однако маловероятно, что мы можем рассчитывать на улучшение солидарных пенсий.

Прогнозы ООН указывают на то, что к 2050 году население Украины уменьшится на 28%, а количество граждан старше 60 лет увеличится. Это значительное увеличение пенсионеров и уменьшение трудоспособного населения негативно отразится на размере пенсий.

Источник: РБК Украины.

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