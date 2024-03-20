На ціноутворення на українському ринку яблук впливає низка факторів, серед яких сезонні, але не лише.

Ціни на продукти в українських магазинах продовжують зростати. Останнім часом спостерігається тенденція подорожчання цін на національний фрукт. Йдеться про яблука, закупівельні ціни на які почали збільшуватись. Експерт Тетяна Попович попередила, чого чекати від ціни на яблука в подальшому.

На ціноутворення на українському ринку яблук впливає низка чинників, серед яких: сезонні фактори, вплив погоди, логістика та зберігання, а також міжнародна торгівля.

Зокрема ціни знижуються, в тому випадку, коли на риках представлена велика пропозиція цього товару. Крім того, рясні опади чи посуха можуть вплинути на якість яблук, представлених на ринку. Це також призведе до зменшення ціни на цей фрукт.

Тим часом збільшення цін на та витрат на логістику призводять до підвищення цін на яблука. Зміна митних тарифів, угод про вільну торгівлю та інших торгових обмежень може впливати на ціни.

Зазвичай, попит на яблука зростає в осінньо-зимовий період, що може призвести до подальшого зростання цін, якщо пропозиція не задовольнить збільшений попит.

Загальна економічна ситуація, зокрема інфляційні процеси, також впливає на ціни на яблука. З ростом інфляції можливе подальше здорожчання продуктів харчування, у тому числі яблук.

​​Середньомісячні ціни на яблука в Україні коливаються довкола 20,49 грн. На гуртовому ринку можна зустріти яблука від 23,90 грн до 24,75 грн, нижня межа 19,35 грн​​​​.

Джерело: РБК України.

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