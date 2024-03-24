Для приготування цього закусочного торту з крабовими паличками не знадобиться ані кулінарних навичок, ані щось пекти.

Готується така закуска з крабовими паличками дуже швидко, а на столі виглядає дуже ефектно. Крабові палички фаршируються і викладаються на тарілку трикутником, формуючи таку собі «хатинку». Саме тому такий закусочний торт з крабовими паличками і назівається «Хатинка».

Для приготування крабової «Хатинки» знадобляться наступні інгредієнти: крабові палички - 15 шт., яйця - 3 шт., твердий сир або плавлений - 160 гр, майонез для начинки - 3-4 ст.л. (за смаком), кріп - пучок невеликий, цибуля зелена - 3 шт., часник - 3 зубчика.

А також для прикрашання твердий сир та жовток.

Рецептом закуски поділилася фудблогерка «Zhuravlina cooking».

Хід приготування наступний:

Для начинки натерти твердий сир і яйця варені. Кріп та цибулю дрібно нарізати. Перекладаємо у миску. Додати сіль, часник натертий та майонез, перемішати.

Крабові палички слід розгорнути, змастити начинкою та загорнути.

Тепер торт можна формувати.

«Викладаємо хатку, кожний шар змастити майонезом, щоб хатка трималась, прикрашати сиром натертим на дрібну тертку та жовтком», - розповіла фудблогерка хід приготування закусочного торту.

За бажанням, «хатку» можна не робити і подавати фаршировані крабові палички не у вигляді торту, а порційно.

Ромір торту залежить від кількості фаршированих крабових паличок.

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