Готовится такая закуска с крабовыми палочками очень быстро, а на столе выглядит очень эффектно. Крабовые палочки фаршируются и выкладываются на тарелку треугольником, формируя такую себе «хатку». Именно поэтому такой закусочный торт с крабовыми палочками и называется «Хатка».
Для приготовления крабовой «Хатынки» понадобятся следующие ингредиенты: крабовые палочки – 15 шт., яйца – 3 шт., твердый сыр или плавленый – 160 гр, майонез для начинки – 3-4 ст.л. (по вкусу), укроп – пучок небольшой, лук зеленый – 3 шт., чеснок – 3 зубчика.
А также для украшения сыр и желток.
Рецептом закуски поделилась фудблогерка Zhuravlina cooking.
Ход приготовления следующий:
Для начинки натереть сыр и яйца вареные. Укроп и лук мелко порезать. Перекладываем в миску. Добавить соль, чеснок натертый и майонез, перемешать.
Крабовые палочки следует развернуть, смазать начинкой и завернуть.
Теперь торт можно формировать.
«Выкладываем домик, каждый слой смазать майонезом, чтобы домик держался, украшать натертым сыром на мелкую терку и желтком», - рассказала фудблогер ход приготовления закусочного торта.
По желанию, «Хатынку» можно не делать и подавать фаршированные крабовые палочки не в виде торта, а порционно.
Ромер торта зависит от количества фаршированных крабовых палочек.
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