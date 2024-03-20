Пачка сигарет може незабаром значно подорожчати. Це може відбутися через законопроект Кабміну, якщо він буде прйнятий. Зокрема в законопроекті йдеться щодо підвищення акцизів на сигарети. В результаті пачка сигарет вже в 2027-му може подорожчати на 25,7 гривень.

Якщо Верховна Рада прийме пропозиції Кабміну, ціни на сигарети зміняться наступним чином: в липні 2024 року акциз збільшиться з 2516,54 гривень до 63,45 євро за тисячу сигарет (або 2680,12 гривень за курсом НБУ).

Вартість пачки підвищиться принаймні на 3,27 гривень. У січні 2025 року акциз зросте з 2516,54 гривень до 78 євро (або 3294,7 гривень за курсом НБУ на березень 2024 року). Пачка подорожчає принаймні на 15,56 гривень.

У січні 2026 року акциз збільшиться з 2516,54 гривень до 82 євро (або 3463,6 гривень за курсом НБУ на березень 2024 року). Пачка підвищиться принаймні на 18,9 гривень. У січні 2027 року акциз зросте з 2516,54 гривень до 90 євро (або 3801,6 гривень за курсом НБУ на березень 2024 року). Пачка подорожчає принаймні на 25,7 гривень.

В директиві ЄС передбачено, що мінімальний акциз на сигарети має досягати 90 євро. це мінімальний розмір, в багатьох країнах Євросоюзу акциз вищий. Україна впродовж кількох років підвищувала акциз так, щоб досягти цього показника. 90 євро за тисячу сигарет мали б платити вже в 2025-му. Проте через значне зростання курсу євро до гривні довелося додатково підвищувати акциз, прив'язавши його до євро.

Джерело: OBOZ.UA

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