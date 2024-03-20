Пачка сигарет может скоро значительно подорожать. Это может произойти из-за законопроекта Кабмина, если он будет принят. В частности, в законопроекте говорится о повышении акцизов на сигареты. В результате пачка сигарет уже в 2027 может подорожать на 25,7 гривен.

Если Верховная Рада примет предложения Кабмина, цены на сигареты изменятся следующим образом: в июле 2024 года акциз увеличится с 2516,54 грн до 63,45 евро за тысячу сигарет (или 2680,12 грн по курсу НБУ).

Стоимость пачки повысится как минимум на 3,27 гривен. В январе 2025 акциз вырастет с 2516,54 гривен до 78 евро (или 3294,7 гривен по курсу НБУ на март 2024 года). Пачка подорожает как минимум на 15,56 гривен.

В январе 2026 акциз увеличится с 2516,54 гривен до 82 евро (или 3463,6 гривен по курсу НБУ на март 2024 года). Пачка повысится как минимум на 18,9 гривен. В январе 2027 акциз вырастет с 2516,54 гривен до 90 евро (или 3801,6 гривен по курсу НБУ на март 2024 года). Пачка подорожает как минимум на 25,7 гривен.

В директиве ЕС предусмотрено, что минимальный акциз на сигареты должен достигать 90 евро. это минимальный размер, во многих странах Евросоюза акциз выше. Украина несколько лет повышала акциз так, чтобы достичь этого показателя. 90 евро за тысячу сигарет должны платить уже в 2025-м. Однако из-за значительного роста курса евро к гривне пришлось дополнительно повышать акциз, привязав его к евро.

Источник: OBOZ.UA

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