Пенсіонери в Україні мають право на ряд пільг, які полегшують їхнє життя та надають певні соціальні гарантії.

Мінімальна пенсія, яку отримує більшість українців, зовсім невелика. Нині мінімальна пенсія сягнула – 2 361 гривні. Її не вистачає для життя, тому багато пенсіонерів продовжують працювати на заслуженому відпочинку. Держава надає різноманітні пільги пенсіонерам для зменшення фінансового навантаження. Стало відомо, як саме пільги можуть отримати пенсіонери.

Пенсіонери в Україні мають право на ряд пільг, які полегшують їхнє життя та надають певні соціальні гарантії:

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті: якщо у пенсіонерів є відповідне пенсійне посвідчення, то їм надається право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті. Однак, окрім таксі. Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення.

Безоплатна юридична допомога: пенсіонерам доступна безкоштовна юридична підтримка, яка частково або повністю фінансується державою. Це включає захист прав, представництво інтересів в судових та інших державних установах, а також допомогу у складанні необхідних документів.

Право на отримання субсидій: держава надає пенсіонерам можливість отримання субсидій для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього потрібно звернутися до відповідних соціальних служб з заявою та декларацією про доходи.

100% знижка на комунальні послуги: знижку розмірі 100% на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які проживають у сільській місцевості і раніше працювали за певними спеціальностями. Це стосується педагогів, медичних та фармацевтичних працівників, працівників бібліотек та музеїв, а також працівників комунальних закладів культури.

Джерело: 24 Канал.

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