Пенсионеры в Украине имеют право на ряд льгот, которые упрощают их жизнь и предоставляют определенные социальные гарантии.

Минимальная пенсия, которую получает большинство украинцев, совсем невелика. В настоящее время минимальная пенсия достигла – 2 361 гривны. Ее не хватает для жизни, поэтому многие пенсионеры продолжают работать на заслуженном отдыхе. Государство предоставляет разные льготы пенсионерам для уменьшения финансовой нагрузки. Стало известно, каким образом льготы могут получить пенсионеры.

Пенсионеры в Украине имеют право на ряд льгот, которые упрощают их жизнь и предоставляют определенные социальные гарантии:

Бесплатный проезд в общественном транспорте: если у пенсионеров есть соответствующее пенсионное удостоверение, то им предоставляется право на безвозмездный проезд в общественном наземном транспорте. Однако кроме такси. Также пенсионеры могут не платить за проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Бесплатная юридическая помощь: пенсионерам доступна бесплатная юридическая поддержка, которая частично или полностью финансируется государством. Это включает в себя защиту прав, представительство интересов в судебных и других государственных учреждениях, а также помощь в составлении необходимых документов.

Право на получение субсидий: государство дает пенсионерам возможность получения субсидий для компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно обратиться в соответствующие социальные службы с заявлением и декларацией о доходах.

100% скидка на коммунальные услуги: скидку в размере 100% на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа имеют пенсионеры, проживающие в сельской местности и ранее работавшие по определенным специальностям. Это касается педагогов, медицинских и фармацевтических работников, библиотеки и музеи, а также работников коммунальных учреждений культуры.

Источник: 24 Канал.

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