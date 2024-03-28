Наприкінці березня вже можна садити у відкритий ґрунт деякі культури, незважаючи на можливі заморозки.

Весна гарна пора року для початку роботи на городі, щоб зробити остаточне прибирання і підготуватися до літа.

Перш ніж ознайомитися із посівним календарем на весну 2024 року, важливо пам'ятати, що вам доведеться спочатку скосити траву.

Посівний календар на весну 2024 року, що можна садити у квітні та травні?

Квітень - це місяць у календарі, коли можна зробити попередній посів деяких насіння на відкритому повітрі, а інші можна почати під склом і висадити після того, як мине ризик заморозків.

У городі такі культури, як морква та горох, можна сіяти прямо на відкритому повітрі.

Ніжні культури, такі як кукурудза та кабачки, слід сіяти під навісом і зберігати або в теплиці, або на сонячному підвіконні перед посадкою наступного місяця.

Квітень також є місяцем посадки картоплі, а також цибулі-сівки, цибулі-шалоту і часнику.

Багато овочів можна вирощувати в горщиках, у тому числі моркву, салат і редис.

У травні ризик заморозків минув у більшості регіонів.

Багато насіння овочів, трав та квітів можна сіяти безпосередньо у відкритому ґрунті, тоді як більш ранні посіви тепер можна висаджувати після періоду акліматизації (загартування) до зовнішніх умов.

Овочі, які можна сміливо садити у травні: буряк, кукурудза, огірки, броколі, морква, кабачки, стручкова квасоля, рукола.

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