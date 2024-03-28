В конце марта уже можно сажать в открытый грунт некоторые культуры, несмотря на возможные заморозки.

Весна хорошее время года для начала работы в огороде, чтобы сделать окончательную уборку и подготовиться к лету.

Прежде чем ознакомиться с посевным календарем на весну 2024 года, важно помнить, что вам придется сначала скосить траву.

Посевной календарь на весну 2024 года, что можно сажать в апреле и мае?

Апрель — это месяц в календаре, когда можно сделать предварительный посев некоторых семян на открытом воздухе, а другие можно начать под стеклом и высадить после того, как минует риск заморозков.

В огороде такие культуры, как морковь и горох, можно сеять прямо на открытом воздухе.

Нежные культуры, такие как кукуруза и кабачки, следует сеять под навесом и хранить либо в теплице, либо на солнечном подоконнике перед посадкой в ​​следующем месяце.

Апрель также является месяцем посадки картофеля, а также лука-севка, лука-шалота и чеснока.

Многие овощи можно выращивать в горшках, в том числе морковь , салат и редис.

В мае риск заморозков миновал в большинстве регионов.

Многие семена овощей, трав и цветов можно сеять непосредственно в открытом грунте, тогда как более ранние посевы теперь можно высаживать после периода акклиматизации (закаливания) к внешним условиям.

Овощи, которые можно смело сажать в мае: свекла, кукуруза, огурцы, брокколи, морковь, кабачки, стручковая фасоль, руккола.

Читайте также:

Как вырастить большую и вкусную морковь в контейнерах и на грядках: специалисты раскрыли секреты

Как правильно посадить свеклу, чтобы получить хороший урожай: хитрости опытных огородников

Как вырастить баклажаны, чтобы получить щедрый урожай: эти секреты знают единицы.