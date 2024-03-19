Відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", виплата пенсій припиняється через низку підстав.

В Україні існують випадки, коли раптово припиняють виплачувати пенсію літнім людям. Існує низка причин, чому можуть припинити надавати пенсію. Найбільше - е відбувається у разі виїзду пенсіонера за кордон. Та потрібно знати про інші нюанси та випадки припинення виплат пенсій.

Озвучено причини, відповідно до закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з Українським законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплату пенсій можуть припинити у таких випадках:

Якщо пенсія була призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості.

У разі смерті пенсіонера.

Якщо пенсія не надходила через відділення поштового зв'язку протягом шести місяців поспіль.

в інших випадках, передбачених законом, наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Строк відновлення пенсії після усунення причин припинення становить десять днів. У випадку, якщо отримувач пенсії не має інформації щодо причини припинення виплат, слід звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ), щоб уточнити ці обставини. Це необхідно для отримання офіційної відповіді, яка може бути оскаржена, зокрема у судовому порядку. Заяву можна подати, використовуючи веб-портал ПФУ у особистому кабінеті.

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