В Украине существуют случаи, когда внезапно прекращают выплачивать пенсию пожилым людям. Существует ряд причин, почему они могут прекратить предоставлять пенсию. Больше всего происходит в случае выезда пенсионера за границу. Но нужно знать о других нюансах и случаях прекращения выплат пенсий.

Озвучены причины, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно Украинскому закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплату пенсий могут прекратить в следующих случаях:

Если пенсия была назначена из документов, содержащих недостоверные сведения.

В случае смерти пенсионера.

Если пенсия не поступала через отделение почтовой связи в течение шести месяцев.

в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае утраты кормильца;

непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;

трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Срок возобновления пенсии после устранения причин прекращения составляет десять дней. В случае, если получатель пенсии не располагает информацией о причине прекращения выплат, следует обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ), чтобы уточнить эти обстоятельства. Это необходимо для получения официального ответа, который может быть обжалован, в частности, в судебном порядке. Заявление можно подать, используя веб-портал ПФУ в личном кабинете.

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