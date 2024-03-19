В Украине существуют случаи, когда внезапно прекращают выплачивать пенсию пожилым людям. Существует ряд причин, почему они могут прекратить предоставлять пенсию. Больше всего происходит в случае выезда пенсионера за границу. Но нужно знать о других нюансах и случаях прекращения выплат пенсий.

Озвучены причины, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

пенсия, субсидия, выплаты

Согласно Украинскому закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплату пенсий могут прекратить в следующих случаях:

  • Если пенсия была назначена из документов, содержащих недостоверные сведения.
  • В случае смерти пенсионера.
  • Если пенсия не поступала через отделение почтовой связи в течение шести месяцев.
  • в других случаях, предусмотренных законом, например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае утраты кормильца;
  • непризнание пенсионера лицом с инвалидностью;
  • трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

социалка, пенсия, пенсионеры, выплаты

Срок возобновления пенсии после устранения причин прекращения составляет десять дней. В случае, если получатель пенсии не располагает информацией о причине прекращения выплат, следует обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд (ПФУ), чтобы уточнить эти обстоятельства. Это необходимо для получения официального ответа, который может быть обжалован, в частности, в судебном порядке. Заявление можно подать, используя веб-портал ПФУ в личном кабинете.

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

Также Politeka сообщала, десятки тысяч украинцев получают пенсию в 1,2 тыс. гривен.