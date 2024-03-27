Багато людей часто скаржаться на те, що акумулятор їхньому телефоні не тримає заряд.

Якщо телефон швидко розряджається, то ви знайшли правильне місце.

Проблема з тим, що акумулятор на телефоні не тримає заряд, виникає з багатьох причин.

Тут зібрані найкращі поради, які допоможуть вам максимально ефективно керувати часом автономної роботи вашого телефону.

Насамперед знайдіть енергоємні програми. Якщо акумулятор телефоні не тримає заряд, важливо з'ясувати, які програми завдають шкоди часу автономної роботи телефону.

Потім вимкніть функцію автоматичного завантаження. Функція автоматичного завантаження ваших електронних листів може спричинити те, що акумулятор телефону не тримає заряд.

Хтось завжди може зв'язатися з вами по телефону або SMS, і ви можете пропустити push-повідомлення, які розряджають акумулятор вашого телефону.

Також потрібно зменшити яскравість. Підвищена яскравість зазвичай швидше розряджає акумулятор телефону. Рекомендується зменшити яскравість для економії енергії. Ви можете зробити це, провівши вниз по панелі повідомлень, а потім зсунувши панель яскравості вліво.

Оновити iOS або Андроїд. Іноді акумулятор телефону не тримає заряд через застаріле програмне забезпечення. Рекомендується оновити прошивку.

Читайте також:

Що робити, якщо телефон "завис": поради, як швидко реанімувати смартфон

Як налаштувати новий телефон iPhone: найшвидший спосіб

Як відстежити телефон, якщо ви його втратили: найкращий і найпростіший спосіб .