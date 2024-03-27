Многие люди часто жалуются на то, что аккумулятор их телефоне не держит заряд.

Если ваш телефон быстро разряжается, то вы нашли правильное место.

Проблема с тем, что аккумулятор на телефоне не держит заряд, возникает по многим причинам.

Здесь собраны лучшие советоы, которые помогут вам максимально эффективно управлять временем автономной работы вашего телефона.

Первым делом найдите энергоемкие приложения. Если аккумулятор вашего телефоне не держит заряд, важно выяснить, какие приложения наносят ущерб времени автономной работы вашего телефона.

Затем отключите функцию автоматической загрузки. Функция автоматической загрузки ваших электронных писем может быть причиной того, что аккумулятор телефона не держит заряд.

Кто-то всегда может связаться с вами по телефону или по SMS, и вы можете пропустить push-сообщения, которые разряжают аккумулятор вашего телефона.

Также нужно уменьшить яркость. Повышенная яркость обычно быстрее разряжает батарею телефона. Рекомендуется уменьшить яркость для экономии энергии. Вы можете сделать это, проведя вниз по панели уведомлений, а затем сдвинув панель яркости влево.

Обновить iOS или Андроид. Иногда аккумулятор вашего телефона не держит заряд из-за устаревшего ПО. Рекомендуется обновить прошивку.

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