Ви використовуєте свій телефон для всього, починаючи від дзвінків друзям до ігор, коли ви застрягли в довгій дорозі на роботу.

Іноді це може викликати підвищене навантаження на ваш смартфон, що призводить до перегріву телефону під час заряджання його до повної ємності.

Перегрів телефону під час заряджання - це поширена проблема, але це не означає, що вам не слід вживати запобіжних заходів або вносити виправлення, щоб забезпечити довговічність вашого смартфона.

Ось кілька порад усунення несправностей, коли телефон нагрівається під час заряджання.

Для початку охолодіть свій телефон. Якщо пристрій спочатку перегрівся, вам необхідно знизити температуру, створивши більший потік повітря, щоб він охолонув.

Далі знайдіть збійний додаток і видаліть його. Різні програми, що використовуються на телефоні, можуть викликати перегрів телефону навіть без заряджання, якщо їх не контролювати. Можливо, ви тільки що завантажили нову гру або програму для підвищення продуктивності, яка раптово перегріла ваш телефон.

Потім вимкніть фонове оновлення програми. Метою фонового оновлення програми є завантаження актуальної інформації в Інтернеті, навіть якщо ви не використовуєте відповідну програму. Теоретично це чудово, але якщо ваша програма завантажує масу даних, поки ви використовуєте телефон для інших функцій.

Спробуйте увімкнути режим польоту. Контроль температури пристрою багато в чому пов'язаний із закриттям функцій телефону, які можуть використовувати багато ресурсів процесора і перегрівати телефон під час заряджання.

Читайте також:

Що робити, якщо телефон "завис": поради, як швидко реанімувати смартфон

Як налаштувати новий телефон iPhone: найшвидший спосіб

Як відстежити телефон, якщо ви його втратили: найкращий і найпростіший спосіб .