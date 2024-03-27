Вы используете свой телефона для всего, начиная от звонков друзьям до игр, когда вы застреваете в долгой дороге на работу.

Время от времени это может вызывать повышенную нагрузку на ваш смартфон, что приводит к перегреву вашего телефона во время зарядки его до полной емкости.

Перегрев телефона во время зарядки - это распространенная проблема, но это не значит, что вам не следует принимать меры предосторожности или вносить исправления, чтобы обеспечить долговечность вашего смартфона.

Вот несколько советов устранение неполадок, когда телефон нагревается во время зарядки.

Для начала охладите свой телефон. Если ваше устройство изначально перегрелось, вам необходимо снизить температуру, создав больший поток воздуха, чтобы оно остыло.

Далее найдите сбойное приложение и удалите его. Различные приложения, используемые на телефоне, могут вызвать перегрев телефона даже без зарядки, если их не контролировать. Возможно, вы только что загрузили новую игру или приложение для повышения производительности, которое внезапно перегрело ваш телефон.

Затем следует отключить фоновое обновление приложения. Целью фонового обновления приложения является загрузка актуальной информации в Интернете, даже если вы не используете соответствующее приложение. Теоретически это здорово, но если ваше приложение загружает массу данных, пока вы используете телефон для других функций.

Попробуйте включить режим полета. Контроль температуры вашего устройства во многом связан с закрытием функций вашего телефона, которые могут использовать много ресурсов процессора и перегревать телефон во время зарядки.

Читайте также:

Что делать, если телефон "завис": советы, как быстро реанимировать смартфон

Как настроить новый телефон iPhone: самый быстрый способ

Как отследить телефон, если вы его потеряли: самый лучший и самый простой способ.