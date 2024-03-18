До українців звернулися із новою заявою щодо комунальних послуг, які вони отримують.

Так, споживачам нагадали про важливу умову, пише Politeka.net.

«Пам’ятайте, що до 31 березня необхідно передати показання лічильників опалення та гарячої води», - йдеться у терміновому зверненні «Київтеплоенерго».

Комунальники уточнили, що один із способів — передача показань через особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго.

Також є альтернативні способи передачі показань. Через особистий кабінету на сайті Центру комунального сервісу, зателефонувавши на номери ЦКС, а також через мобільний додаток «Комуналка».

Також комунальники звернулися до власників бойлерів, нагадавши, що вони мають щомісяця передавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.

«Показання приймаються щомісяця – з 5-го числа і до останнього дня місяця», - наголошують у «Київтеплоенерго».

Раніше у «Київтеплоенерго» повідомили, що квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці.

«Це вимоги законодавства про метрологію, дотримання яких безпосередньо впливає на нарахування», - пілкреслювали комунальники, звертаючись до споживачів.

Перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно у паспорті лічильника, свідоцтві про повірку (якщо лічильник вже проходив цю процедуру) або отримат консультацію в Центрі комунального сервісу.

При цьому користувачі особистих кабінетів сайтів Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу отримують оповіщення про необхідність повірки лічильника.

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