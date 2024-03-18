Так, споживачам нагадали про важливу умову, пише Politeka.net.
«Пам’ятайте, що до 31 березня необхідно передати показання лічильників опалення та гарячої води», - йдеться у терміновому зверненні «Київтеплоенерго».
Комунальники уточнили, що один із способів — передача показань через особистий кабінет на сайті Київтеплоенерго.
Також є альтернативні способи передачі показань. Через особистий кабінету на сайті Центру комунального сервісу, зателефонувавши на номери ЦКС, а також через мобільний додаток «Комуналка».
Також комунальники звернулися до власників бойлерів, нагадавши, що вони мають щомісяця передавати показання лічильників, навіть якщо вони не відрізняються від попередніх.
«Показання приймаються щомісяця – з 5-го числа і до останнього дня місяця», - наголошують у «Київтеплоенерго».
Раніше у «Київтеплоенерго» повідомили, що квартирні лічильники теплової енергії та гарячої води підлягають періодичній повірці.
«Це вимоги законодавства про метрологію, дотримання яких безпосередньо впливає на нарахування», - пілкреслювали комунальники, звертаючись до споживачів.
Перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно у паспорті лічильника, свідоцтві про повірку (якщо лічильник вже проходив цю процедуру) або отримат консультацію в Центрі комунального сервісу.
При цьому користувачі особистих кабінетів сайтів Київтеплоенерго та Центру комунального сервісу отримують оповіщення про необхідність повірки лічильника.
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