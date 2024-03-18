К украинцам обратились с новым заявлением относительно коммунальных услуг, которые они получают.

Так, потребителям напомнили о важном условии, пишет Politeka.net.

"Помните, что до 31 марта необходимо передать показания счетчиков отопления и горячей воды", - говорится в срочном обращении "Киевтеплоэнерго".

Коммунальщики уточнили, что один из способов – передача показаний через личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго.

Также есть альтернативные способы передачи показаний. Через личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса, позвонив по номерам ЦКС, а также через мобильное приложение «Коммуналка».

Также коммунальщики обратились к владельцам бойлеров, напомнив, что они должны ежемесячно передавать показания счетчиков, даже если они не отличаются от предыдущих.

«Показания принимаются ежемесячно – с 5 числа и до последнего дня месяца», - отмечают в «Киевтеплоэнерго».

Ранее в Киевтеплоэнерго сообщили, что квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке.

«Это требования законодательства о метрологии, соблюдение которых оказывает непосредственное влияние на начисления», - подчеркивали коммунальщики, обращаясь к потребителям.

Проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно в паспорте счетчика, свидетельстве о поверке (если счетчик уже проходил эту процедуру) или получить консультацию в Центре коммунального сервиса.

При этом пользователи личных кабинетов сайтов Киевтеплоэнерго и Центра коммунального сервиса получают уведомление о необходимости поверки счетчика.

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