Через свої особливості деякі монети високо цінуються колекціонерами – настільки, що вони готові платити за них тисячі гривень.

Українські монети деяких видів можуть бути продані за високі ціни через їх особливості, які високо цінують колекціонери. За даними експертів з ресурсу "Монети-ягідки" деякі монети дуже ціняться, їх можна продати за десятки тисяч.

Наприклад, монету 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна продати на аукціонах за суму від 10 000 до 18 000 гривень. Вона відрізняється такими особливостями:

середній зуб тризуба має гострий і вузький вигляд;

п'яте та сьоме зерно третього колоса є замкнутими;

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт має велику насічку.

Монету 25 копійок 1992 року різновиду 4БАМ можна продати за суму від 3300 до 5000 гривень. Цю монету можна легко впізнати за опуклим щитом і втисненим у нього тризубом на зворотному боці. Експерти визначають її як "Англійський чекан" через особливість, коли щит на аверсі має випуклий вигляд, а тризуб вдавлений. Це специфічний різновид, що виник через помилку в розробці ескізів, які використовувалися для виготовлення пуансонів на заводі в Великій Британії.

За монету 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2500 до 3000 гривень. Вони відрізняються такими рисами:

середній зуб тризуба має гострий та вузький вигляд;

одиниця у даті не має хвостика;

гроно №2 має форму тупокутного трикутника;

гурт має дрібну насічку.

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Нагадаємо, рідкісні 2 копійки можуть принести десятки тисяч.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк виводить з обігу одразу кілька номіналів копійок.

Також Politeka писала, колекціонери віддадуть понад 10 тисяч за українські 50 копійок.