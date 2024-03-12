Монета номіналом у 2 копійки може коштувати дуже дорого, якщо матиме певну особливість.

На аукціоні було продано українську 2-копійкову монету за 21 101 гривню. Під час торгів було зроблено 98 ставок. Стало відомо, в чому особливість 2 копійок та чому їх можна продати за пристойну суму грошей. За монету у 2 копійки пройшли торги на спеціалізованому ресурсі Violity.

Цікавість до цієї монети обумовлена її колекційною рідкісністю - вона виготовлена на заготівці, призначеній для 10-копійкових монет, і має замість звичайного сріблястого кольору відтінок "під золото".

Автор оголошення повідомив, що монета виготовлена з алюмінієвої бронзи, має вагу 1,7 грама і перебуває у колекційному стані без реставрацій.

Проте, вона має дефект: верхній обідок занадто масивний і випирає, тоді як до низу він витоншується, що призводить до вигляду стесаної монети.

У той же час Національний банк ввів у циркуляцію нову пам'ятну монету "Батьківське щастя", номіналом 5 гривень, проте її можна придбати за значно вищу ціну, а саме 207 гривень. Ця монета виготовлена з нейзильберу - сплаву міді, нікелю та цинку.

Крім цього, Національний банк України прийняв рішення про вилучення з обігу монет, які були випущені до 2003 року, з метою спрощення та оптимізації номінального ряду грошових знаків. Однак, варто зазначити, що перспективи заробити на цих монетах як на колекційних рідкостях мінімальні. Великі тиражі та використання звичайних матеріалів для їхнього виробництва роблять ці монети не особливо цінними для колекціонерів.

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