Из-за своих особенностей некоторые монеты высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Украинские монеты некоторых видов могут быть проданы за высокие цены из-за их особенностей, которые высоко ценят коллекционеры. По данным экспертов по ресурсу "Монеты-ягодки", некоторые монеты очень ценятся, их можно продать за десятки тысяч.

Например, монету 10 копеек 1992 разновидности 2.21ВАк можно продать на аукционах за сумму от 10 000 до 18 000 гривен. Она отличается следующими особенностями:

средний зуб трезубца имеет острый и узкий вид;

пятое и седьмое зерно третьего колоса замкнуты;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа имеет большую насечку.

Монету 25 копеек 1992 разновидности 4БАМ можно продать за сумму от 3300 до 5000 гривен. Эту монету можно легко узнать за выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на обратной стороне. Эксперты определяют ее как "Английский чекан" из-за особенности, когда щит на аверсе выглядит выпукло, а трезубец вдавлен. Это специфическая разновидность, возникшая из-за ошибки в разработке эскизов, которые использовались для изготовления пуансонов на заводе в Великобритании.

За монету 5 копеек 1992 разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 гривен. Они отличаются следующими чертами:

средний зуб трезубца имеет острый и узкий вид;

единица в дате не имеет хвостика;

гроздь №2 имеет форму тупоугольного треугольника;

группа имеет мелкую насечку.

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