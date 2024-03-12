Національний банк вирішив вивести з обігу кілька номіналів копійок, але не уточнював термінів.

Скоро в українців поменшає монет. Це станеться через те, що Нацбанк збирається вивести з обігу монети, які були випущені до 2003 року. Мета такого рішення полягає у оптимізації номінального ряду. Стало відомо, чи вдасться розбагатіти на українських копійках, які НБУ виводить з обігу.

Редактор спеціалізованого сайту "Монети-ягідки" пояснив, що розбагатіти на таких копійках не вийде. Справа у тому, що такі монети були випущені великими тиражами і зі звичайних матеріалів. Тобто звичайні монети не стануть скарбом через свою масовість та звичайність. При цьому навіть через кілька років такі монети не продати за великі гроші через перелічені вище причини.

У колекціонерів цінуються лише монети з дорогоцінних металів – наприклад, срібла чи золота та рідкісні екземпляри.

"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка. Навіть сторічної давності монети не всі щось коштують ", – констатував експерт.

Зазначимо, що Національний банк вирішив вивести з обігу кілька номіналів копійок, випущених до 2003 року, таких як 1, 2, 5 та 25 копійок. Про точну дату зняття з обігу наразі не повідомлено. Заявлено, що ці монети можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану або протягом трьох місяців після його закінчення.

Джерело: OBOZ.UA

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