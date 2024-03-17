Спільно із Всеукраїнською громадською організацією "Україна без сиріт" та за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду реалізує Програму багатоцільової грошової допомоги.

Нова грошова допомога з'явилась в Україні. Благодійний фонд "Люмос Україна" збирає інформацію для надання фінансової допомоги сім'ям. Розмір грошової допомоги становитиме 1 100 гривень на сім'ю щомісяця.

Спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Україна без сиріт" та за фінансової підтримки Гуманітарного Фонду для України, фонд реалізує Програму багатоцільової грошової допомоги в трьох областях України, спрямовану на підтримку сімей з дітьми, зокрема переселенців.

Грошова допомога призначена для забезпечення базових потреб сімей з дітьми з уразливих категорій. Грошова допомога надається у розмірі 1 100 гривень протягом 6 місяців.

До отримання грошової допомоги можуть претендувати сім'ї, які мають дитину з інвалідністю або особливими освітніми потребами, виховують двох і більше дітей, які повернулися з інтернатного закладу, виховують трьох і більше дітей та є малозабезпеченими, є батьками-одинаками дитини до 18 років, або виховують прийомних дітей до 3 років. Грошова допомога надається лише тим, хто раніше не отримував благодійних виплат і не брав участі в програмах ООН.

Варто також нагадати, що стало відомо про грошову допомогу до 3000 гривень. Оформити грошову допомогу можна через благодійну організацію Direct Help. Direct Help організовує грошову допомогу, що дає можливість людям з усього світу фінансово підтримати українців, постраждалих через воєнні дії.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.