Совместно с Всеукраинской общественной организацией "Украина без сирот" и при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда реализует Программу многоцелевой денежной помощи.

Новая денежная помощь появилась в Украине. Благотворительный фонд "Люмос Украина" собирает информацию для предоставления финансовой помощи семьям. Размер денежной помощи будет составлять 1100 гривен на семью ежемесячно.

Совместно с Всеукраинской общественной организацией "Украина без сирот" и при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины фонд реализует Программу многоцелевой денежной помощи в трех областях Украины, направленную на поддержку семей с детьми, в частности переселенцев.

Денежная помощь предназначена для обеспечения базовых потребностей семей с детьми из уязвимых категорий. Денежная помощь предоставляется в размере 1100 гривен в течение 6 месяцев.

До получения денежной помощи могут претендовать семьи, имеющие ребенка с инвалидностью или особыми образовательными потребностями, воспитывают двух и более детей, которые вернулись из интернатного учреждения, воспитывают троих и более детей и являются малообеспеченными, являются родителями-одиночками ребенка до 18 лет, или воспитывают приемных детей в возрасте до 3 лет. Денежная помощь предоставляется только тем, кто раньше не получал благотворительные выплаты и не участвовал в программах ООН.

Следует также напомнить, что стало известно о денежной помощи до 3000 гривен. Оформить денежную помощь можно через благотворительную компанию Direct Help. Direct Help организует денежную помощь, позволяющую людям со всего мира финансово поддержать украинцев, пострадавших из-за военных действий.

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