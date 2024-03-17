Важливо звернути увагу на такі моменти у трудовій книжці не тільки під час отримання пенсії, а одразу, як влаштовуєтесь на роботу.

На пенсію українці можуть виходити, коли мають 31 рік стажу. Але трапляються такі неприємні випадки, коли українець може втратити частину стажу та лишитись без пенсії. В ПФУ перерахували найпоширеніші помилки, що можуть виникнути при оформленні трудової книжки.

Важливо звернути увагу на такі моменти у трудовій книжці не тільки під час отримання пенсії, а одразу, як влаштовуєтесь на роботу:

Дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка повинні бути відображені при прийнятті на роботу.

Зміни у назві підприємства чи його реорганізація повинні бути також зафіксовані.

Записи в трудовій книжці не повинні бути виконані "іншим чорнилом" після попередніх записів про прийняття чи звільнення. Помилки мають бути виправлені окремим записом, який повинен бути завірений відповідно до вимог.

Тільки роботодавці можуть вносити зміни у трудову книжку, якщо вони є винуватцями неточностей. Зокрема, при зміні прізвища важливо вказати відповідний документ та дату його видання.

З 2021 року в Україні запроваджено електронну трудову книжку. Роботодавці надсилають до Пенсійного фонду скановані копії трудових книжок своїх працівників для забезпечення повної інформації щодо стажу.

Окрім того, Пенсійний фонд підкреслює, що рішення щодо нарахування стажу на підставі паперових або електронних документів приймається посадовою особою, а не автоматичною системою.

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