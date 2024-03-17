Важно обратить внимание на такие моменты в трудовой книжке не только при получении пенсии, а сразу, как устраиваетесь на работу.

На пенсию украинцы могут выходить, когда у них 31 год стажа. Но есть такие неприятные случаи, когда украинец может потерять часть стажа и остаться без пенсии. В ПФУ перечислили распространенные ошибки, которые могут возникнуть при оформлении трудовой книжки.

Важно обратить внимание на такие моменты в трудовой книжке не только при получении пенсии, а сразу, как устраиваетесь на работу:

Дата, название должности, название организации или предприятия, номер и дата приказа, подпись руководителя и его фамилия (ФИО), печать должны быть отображены при принятии на работу.

Изменения в названии предприятия или их реорганизация должны быть также зафиксированы.

Записи в трудовой книжке не должны быть выполнены "другими чернилами" после предварительных записей о принятии или увольнении. Ошибки должны быть исправлены отдельной записью, которая должна быть заверена в соответствии с требованиями.

Только работодатели могут вносить изменения в трудовую книжку, если они не являются виновниками неточностей. В частности, при смене фамилии важно указать соответствующий документ и дату его издания.

С 2021 года в Украине введена электронная трудовая книжка. Работодатели направляют в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих работников для обеспечения полной информации о стаже.

Кроме того, Пенсионный фонд подчеркивает, что решение о начислении стажа на основании бумажных или электронных документов принимается должностным лицом, а не автоматической системой.

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