Грошова допомога надається українцям з різних благодійних організацій. Стало відомо про грошову допомогу до 3000 гривень. Оформити грошову допомогу можна через благодійну організацію Direct Help. Про те, як можна це зробити та хто може отримати грошову допомогу повідомили в United4Ukraine.



Direct Help організовує грошову допомогу, що дає можливість людям з усього світу фінансово підтримати українців, постраждалих через воєнні дії, забезпечуючи грошову допомогу до 3000 гривень.

Цей проєкт створено для того, щоб донори з різних куточків планети могли безпосередньо допомогти українцям у нагальній потребі через платформу United4Ukraine.

Попросити про фінансову підтримку можна через соціальний проєкт благодійної організації Direct Help. Відповідно, для того, щоб отримати грошову допомогу, необхідно виконати наступні кроки:

Зареєструвати особистий профіль.

Поділитися інформацією про себе.

Обґрунтувати потребу у допомозі.

Вказати, на які цілі плануєте витратити отримані кошти.

Після реєстрації на грошову допомогу адміністрація перевірить подану інформацію і в разі схвалення відправить лист на електронну пошту. Опісля ваш профіль стане доступним для благодійників, які зможуть направити кошти на підтримку.

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